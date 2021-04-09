Mesmo com pandemia, abertura de empresas bate recorde no ES em março

Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus e a consequente crise econômica, a abertura de empresas no Espírito Santo bateu recorde no mês de março. Foram criados 1.626 mil novos CNPJs no período - 52 a cada dia. Os dados são da Junta Comercial do Espírito Santo (JUCEES). Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente do órgão, Carlos Roberto Rafael, apontou que o número é o segundo maior da série histórica, que começou em 2010. O único mês que ainda fica à frente é julho de 2019, quando foram inaugurados 1.638 novos negócios em todo o Estado, apenas 12 a mais que no mês passado. Em março deste ano, 873 empresas fecharam. Com isso, o saldo total - aberturas menos fechamentos - ficou em 753, que também é maior desde o início da pandemia.