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ENTREVISTA

Mesmo com chuva fraca desta sexta, sol volta ao litoral capixaba no fim de semana

Nuvens carregadas avançaram do mar para o Espírito Santo

Publicado em 23 de Janeiro de 2015 às 21:58

Publicado em 

23 jan 2015 às 21:58
Nuvens carregadas avançaram do mar para o Espírito Santo, provocando pancadas de chuva na região Nordeste do Estado nesta sexta-feira (23). A nebulosidade avançou para as demais áreas da metade norte capixaba nos períodos seguintes. Neste sábado (24) a previsão é de chuva passageira pela manhã no litoral norte, seguida de sol e poucas nuvens. As regiões Norte e Noroeste, exceto a região Sul, têm chuva passageira e isolada, com aberturas de sol. Variação de nuvens no início do dia e predomínio de sol nos demais períodos do sul da região Noroeste ao oeste serrano, sem chuva. Já no domingo (25) o sol predomina em quase todo o estado. Ouça os detalhes na entrevista do meteorologista do Incaper, Hugo Ramos, ao programa CBN Cotidiano.
Entrevista - Fábio Botacin - Hugo Ramos - 23-01-15

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