Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Mesmo com chuva, Agerh mantém estado de alerta sobre possível racionamento
ENTREVISTA

Mesmo com chuva, Agerh mantém estado de alerta sobre possível racionamento

De acordo com o presidente em exercício da Agerh, Antônio de Oliveira Junior, a chuva da madrugada trouxe alívio, contudo mantém o estado de alerta no Estado

Publicado em 12 de Janeiro de 2017 às 09:16

Publicado em 

12 jan 2017 às 09:16
Mesmo com a chuva que caiu em alguns pontos da Grande Vitória na madrugada desta quinta-feira (12), a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) mantém o estado de alerta sobre a possibilidade da volta do racionamento de água. De acordo com o presidente em exercício da Agerh, Antônio de Oliveira Junior, a chuva da madrugada trouxe alívio, contudo mantém o estado de alerta no Estado. Ao longo das próximas horas deve-se confirmar a quantidade de chuva que caiu no Estado, mas "o alerta está mantido", afirmou o presidente.
Entrevista - Patricia Vallim - Antonio de Oliveira - 12-01-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados