Mesmo com chuva, Agerh mantém estado de alerta sobre possível racionamento

Mesmo com a chuva que caiu em alguns pontos da Grande Vitória na madrugada desta quinta-feira (12), a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) mantém o estado de alerta sobre a possibilidade da volta do racionamento de água. De acordo com o presidente em exercício da Agerh, Antônio de Oliveira Junior, a chuva da madrugada trouxe alívio, contudo mantém o estado de alerta no Estado. Ao longo das próximas horas deve-se confirmar a quantidade de chuva que caiu no Estado, mas "o alerta está mantido", afirmou o presidente.