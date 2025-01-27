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Vitória

Mergulhão de Camburi: "obras já começaram", afirma secretário

Gustavo Perin, secretário municipal de Obras, detalhou que já há a limpeza da área e instalação do canteiro de obras

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 11:15

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

27 jan 2025 às 11:15
Mergulhão em Jardim Camburi
Projeto do mergulhão em Jardim Camburi Crédito: Divulgação I PMV
Segundo o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, as obras do mergulhão de Jardim Camburi já começaram com a limpeza da área e instalação do canteiro de obras, ao lado da Norte Sul. A instalação do canteiro que delimitará a primeira área de intervenção é o primeiro passo para isso. A promessa é de melhora do fluxo de veículos da capital, o que deve contribuir para o trânsito de toda a cidade de Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras, Gustavo Perin, detalha a obra. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Gustavo Perin - 27-01-25.mp3

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