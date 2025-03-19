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Mergulhão de Camburi: andamento e próximos passos da obra em Vitória

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin

Publicado em 19 de Março de 2025 às 11:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 mar 2025 às 11:56
Mergulhão em Jardim Camburi
Mergulhão em Jardim Camburi Crédito: Divulgação I PMV
O ano de 2025 marca o começo de uma obra importante para a mobilidade urbana da Grande Vitória: o Mergulhão de Camburi. A promessa da Prefeitura de Vitória é de que haja uma melhora no fluxo de veículos que chegam da Serra e também daqueles que seguem em direção ao centro da capital. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, relata sobre o andamento e explica quais são os próximos passos da obra na capital. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gustavo Perin -19-03-25.mp3

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