Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Mercadorias apreendidas pela Alfândega são doadas; saiba como funciona
Economia

Mercadorias apreendidas pela Alfândega são doadas; saiba como funciona

O delegado da Alfândega do Porto de Vitória, auditor-fiscal Douglas Costa Koehler, fala sobre o assunto

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 11:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 set 2023 às 11:19
Alfândega de Vitória doa mais de R$ 1,6 milhão em mercadorias no primeiro semestre de 2023
Alfândega de Vitória doa mais de R$ 1,6 milhão em mercadorias no primeiro semestre de 2023 Crédito: Divulgação
A verificação da entrada regular de mercadorias de origem estrangeira no país faz parte das atividades de rotina da Alfândega do Porto de Vitória. Além das cargas que chegam diretamente pelo porto e pelo aeroporto, a Unidade também verifica volumes que entram no Espírito Santo, passando por transportadoras, centros de distribuição e pelos Correios. De janeiro a junho de 2023, a Alfândega da Receita Federal do Porto de Vitória (ALF/VIT) destinou R$ 1.623.306,80 em mercadorias a órgãos públicos e instituições sem fins lucrativos no Estado do Espírito Santo. Entre os bens doados estão itens de uso hospitalar, equipamentos de informática, eletrônicos, roupas e veículos. A maioria das mercadorias foi apreendida em operações de combate a ilícitos praticados na importação, tendo também algumas abandonadas nos recintos alfandegados e outras que faziam parte do patrimônio da Receita Federal. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado da Alfândega do Porto de Vitória, o auditor-fiscal Douglas Costa Koehler, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Douglas Costa Koehler - 01-09-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Poster do filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro
Entenda a operação que mira produtora de filme sobre Bolsonaro
Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados