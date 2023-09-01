Mercadorias apreendidas pela Alfândega são doadas; saiba como funciona

A verificação da entrada regular de mercadorias de origem estrangeira no país faz parte das atividades de rotina da Alfândega do Porto de Vitória. Além das cargas que chegam diretamente pelo porto e pelo aeroporto, a Unidade também verifica volumes que entram no Espírito Santo, passando por transportadoras, centros de distribuição e pelos Correios. De janeiro a junho de 2023, a Alfândega da Receita Federal do Porto de Vitória (ALF/VIT) destinou R$ 1.623.306,80 em mercadorias a órgãos públicos e instituições sem fins lucrativos no Estado do Espírito Santo. Entre os bens doados estão itens de uso hospitalar, equipamentos de informática, eletrônicos, roupas e veículos. A maioria das mercadorias foi apreendida em operações de combate a ilícitos praticados na importação, tendo também algumas abandonadas nos recintos alfandegados e outras que faziam parte do patrimônio da Receita Federal. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado da Alfândega do Porto de Vitória, o auditor-fiscal Douglas Costa Koehler, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!