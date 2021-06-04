Mercado imobiliário capixaba reaquece e retoma patamar pré-pandemia

Vista aérea do bairro Enseada do Suá em Vitória Crédito: Luciney Araújo

Ao longo do segundo semestre de 2020 e do primeiro trimestre de 2021, o mercado imobiliário do Espírito Santo reaqueceu e está em processo de retomada ao patamar pré-pandemia. É o que apontam os dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES) divulgados nesta semana. O Índice de Velocidade de Vendas (IVV) geral chegou a atingir 11,53% no 3º trimestre de 2020. Em 2021, no 1º trimestre de 2021, o IVV geral desacelerou – bateu 8% – mas se manteve próximos aos níveis antes da crise sanitária.

Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Economia e Estatística do SInduscon-ES, Eduardo Borges, explica que um Índice de Velocidade de Vendas mensal superior a 10% significa que mais de 10% de toda a oferta de imóveis, em fase de lançamento ou prontos, foi vendida mensalmente, o que, grosseiramente, significa que em menos de 10 meses toda a oferta de imóveis novos seria zerada, caso não houvesse novos lançamentos. Estão incluídos nos cálculos os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

- O índice geral se baseia em dois segmentos: imóveis populares, como Minha Casa Minha Vida e Casa Verde Amarelo, e imóveis de médio e alto padrão.

- No caso do segmento de médio e alto padrão, o IVV mensal de 13,53% no 3º trimestre de 2020. No 4º trimestre de 2020, foi de 8,67% e no 1º trimestre de 2021, foi de 7,23%.

- No caso do segmento popular, o IVV mensal foi de 10,37% no 3º trimestre de 2020. No 4º trimestre de 2020, foi de 9,97% e no 1º trimestre de 2021, foi de 9,83%.

- Vitória não possui oferta de imóveis populares, só médio e alto padrão. O IVV variou da máxima de 9,10%, no 3º trimestre de 2020, para 6,97%, no 4º trimestre de 2020 e 6,83% no 1º trimestre de 2021, índice mensal aproximadamente o dobro do que observado no período pré-pandemia, embora em gradual desaceleração.

- Vila Velha é o município em que mais se vende imóveis de médio e alto padrão. NO segmento popular, o índice variou da máxima de 13,23%, no 3º trimestre de 2020, para 11,67%, no 4º trimestre de 2020 e 12,30% no 1º trimestre de 2021. Em ambos segmentos, índices ainda bastante superiores aos observados no período pré-pandemia.

- A Serra é o município em que mais se vende imóveis populares na Grande Vitória. O IVV foi de 12,80%, no 3º trimestre de 2020, para 13,67%, no 4º trimestre de 2020 e 12,20% no 1º trimestre de 2021, ainda bastante superior ao observado no período pré-pandemia.

- Em Cariacica, diferentemente dos demais municípios, o IVV não atingiu patamares elevados mesmo no período da pandemia. O IVV do ECO foi de 3,93%, no 3º trimestre de 2020, para 3,17%, no 4º trimestre de 2020 e 2,63% no 1º trimestre de 2021, ou seja, uma redução gradual como o comportamento médio do mercado, atingindo-se ao final o mesmo patamar de períodos anteriores.