Mercado de trabalho: 52% das pessoas com deficiência estão desempregadas

Um levantamento de 2024 realizado pelo programa Coexistir identificou que 52% das pessoas com deficiência estão desempregadas, enquanto 41% atuam como funcionários de empresas privadas, autônomos, funcionários públicos ou microempreendedores individuais (MEI). A maioria das contratações são no setor de Comércio (29%), seguido por Serviços (25%) e Indústria (8%).

Apesar das contratações, a consultoria também apontou para um cenário com obstáculos para esse público. Os dados indicam que 64% dos contratados nunca foram promovidos e 63% já relataram ter sofrido alguma discriminação no trabalho. Além disso, 47% dos entrevistados recebiam até um salário mínimo. Na semana em que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) completa 10 anos, a CBN Vitória conversa com a procuradora do Trabalho Fernanda Naves sobre as perspectivas para essa população no mercado de trabalho. Ouça a conversa completa!