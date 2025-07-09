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MPT-ES: Diferenças que Somam

Mercado de trabalho: 52% das pessoas com deficiência estão desempregadas

Lei Brasileira de Inclusão (LBI) completando 10 anos da sua criação, neste mês de julho

Publicado em 09 de Julho de 2025 às 12:04

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

09 jul 2025 às 12:04
Imagem Edicase Brasil
Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho Crédito: Prostock-studio | Shutterstock
Um levantamento de 2024 realizado pelo programa Coexistir identificou que 52% das pessoas com deficiência estão desempregadas, enquanto 41% atuam como funcionários de empresas privadas, autônomos, funcionários públicos ou microempreendedores individuais (MEI). A maioria das contratações são no setor de Comércio (29%), seguido por Serviços (25%) e Indústria (8%).
Apesar das contratações, a consultoria também apontou para um cenário com obstáculos para esse público. Os dados indicam que 64% dos contratados nunca foram promovidos e 63% já relataram ter sofrido alguma discriminação no trabalho. Além disso, 47% dos entrevistados recebiam até um salário mínimo. Na semana em que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) completa 10 anos, a CBN Vitória conversa com a procuradora do Trabalho Fernanda Naves sobre as perspectivas para essa população no mercado de trabalho. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Fernanda Barreto Naves - 09-07-25.mp3

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