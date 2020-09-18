Mercado de imóveis: reflexo da alta no material de construção no ES

O encarecimento dos materiais de construção no país pode prejudicar obras em andamento, construções de casas populares, aumentar o valor de imóveis e ameaçar a retomada dos lançamentos imobiliários no Espírito Santo. O diagnóstico é da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES). Nesta semana, a Ademi e outras instituições ligadas à Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) se reuniram para juntar evidências de possíveis abusos nos preços dos materiais e discutir o assunto junto ao governo federal. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta sexta-feira (18), o presidente da Ademi-ES, Sandro Carlesso, analisa o cenário:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacim - Sandro Carlesso - 18-09-20

"A alta no preço dos materiais de construção está abusiva e pode prejudicar toda a cadeia da indústria imobiliária, podendo inibir a retomada dos lançamentos de imóveis. Por conta da redução dos estoques em diferentes regiões da Grande Vitória, o mercado tem projetado para este semestre investimentos robustos em cidades como Vitória, por exemplo. Esse aumento também acarretará num preço final mais salgado para o consumidor, o que não queremos neste momento de pandemia", explica.