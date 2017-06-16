Mercado de cervejas artesanais cresce no Espírito Santo

Você sabe quais são as principais diferenças entre as cervejas artesanais e as cervejas tradicionais que compramos em bares e supermercados e quais alimentos que harmonizam com determinados tipos de cerveja? O objetivo do consumo é ter a sensação de prazer? Cada vez mais o consumo de cervejas artesanais vem despontando no Espírito Santo e, diante desse cenário, convidamos a empresária e sommelier Ruth Sipolatti para nos explicar detalhes sobre o assunto.