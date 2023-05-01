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Mercado de carro elétrico avança: vale a pena ter um?

Ouça entrevista com Aline Gonçalves Santos, engenheira e diretora da Associação Brasileira de Proprietários de Veículos Elétricos e Inovadores

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 11:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 mai 2023 às 11:19
Carro elétrico
Carro elétrico Crédito: Pixabay
O capixaba está cada vez mais curioso e muitos aderindo aos carros que carregam na tomada. A tendência é de crescimento. É o que apontam os dados do mercado. De acordo com o relatório anual de estatística de trânsito 2020 do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), que apresenta a evolução da frota do Estado, circularam 997 mil automóveis, sendo que 0,2% representa a frota de carros 100% elétricos ou híbridos plug-in. Mas a tendência é de que esse percentual cresça ano após ano. Em entrevista à CBN Vitória, a engenheira e diretora da Associação Brasileira de Proprietários de Veículos Elétricos e Inovadores (Abravei), Aline Gonçalves Santos, fala sobre o assunto. Ela foi pioneira na instalação de carregador de carro elétrico no Estado, tendo lançado um fusca 100% eletrificado.
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Aline Gonçalves - 01-05-23.mp3

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