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Restauração

Mercado da Capixaba vai ter 16 lojas e deve ficar pronto até junho

Na obra foram encontradas características originas do local

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 11:55

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

18 jan 2024 às 11:55
Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória
Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória Crédito: PMV/Carlos Antolini
Durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta (17), a prefeitura de Vitória anunciou o modelo de concessão para o Mercado da Capixaba - um símbolo do Centro que voltará a funciona após mais de 20 anos. O espaço contará com 16 lojas, entre espaços destinados a artesanatos, livros, produtos do agronegócio do Estado, bares e restaurantes. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini detalha o andamentos da obra, onde foram encontradas características originas do local, e da concessão. Confira:
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Lorenzo Pazolin - 18-01-24

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