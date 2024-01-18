Mercado da Capixaba vai ter 16 lojas e deve ficar pronto até junho

Durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta (17), a prefeitura de Vitória anunciou o modelo de concessão para o Mercado da Capixaba - um símbolo do Centro que voltará a funciona após mais de 20 anos. O espaço contará com 16 lojas, entre espaços destinados a artesanatos, livros, produtos do agronegócio do Estado, bares e restaurantes. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini detalha o andamentos da obra, onde foram encontradas características originas do local, e da concessão. Confira: