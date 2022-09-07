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Vitória 471 anos

Mercado da Capixaba será atração turística no Centro de Vitória

O projeto de revitalização foi concluído, aprovado pela comunidade e deve entrar em fase de licitação nos próximos meses

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 12:28

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

07 set 2022 às 12:28
Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória
Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Em mais de 90 anos de história, o Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória, já foi um ponto importante de comércio da Grande Vitória. Os anos passaram, a estrutura se deteriorou e o mato passou a tomar conta do lugar. Agora, a prefeitura de Vitória promete, mais uma vez, revitalizar o espaço. A ideia de reformar o lugar não é nova. O início da obra estava previsto para o segundo semestre do ano passado, o que não aconteceu. Agora, a nova administração municipal diz que o projeto de revitalização foi concluído, aprovado pela comunidade e deve entrar em fase de licitação nos próximos meses. Em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro civil, empresário e conselheiro da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Luiz Carlos Menezes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Luiz Carlos Menezes - 07-09-22

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