Mercado da Capixaba será atração turística no Centro de Vitória

Em mais de 90 anos de história, o Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória, já foi um ponto importante de comércio da Grande Vitória. Os anos passaram, a estrutura se deteriorou e o mato passou a tomar conta do lugar. Agora, a prefeitura de Vitória promete, mais uma vez, revitalizar o espaço. A ideia de reformar o lugar não é nova. O início da obra estava previsto para o segundo semestre do ano passado, o que não aconteceu. Agora, a nova administração municipal diz que o projeto de revitalização foi concluído, aprovado pela comunidade e deve entrar em fase de licitação nos próximos meses. Em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro civil, empresário e conselheiro da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Luiz Carlos Menezes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!