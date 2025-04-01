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Mentira: o que ocorre no seu cérebro quando você mente?

Ouça entrevista com o psicólogo e Pós PhD em Neurociências, Fabiano de Abreu

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 10:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 abr 2025 às 10:51
Dia da Mentira
Dia da Mentira Crédito: Thinkstock/Divulgação
Nesta terça-feira (1º) é recordado o Dia da Mentira, data em que as pessoas costumam inventar histórias para brincar com os amigos, familiares. A mentira é um fenômeno natural do ser humano, mas quando é feita em excesso pode ser sinal de transtornos. O alerta é do psicólogo e Pós PhD em Neurociências, Fabiano de Abreu. "A mentira é um comportamento mental normal do ser humano, ela envolve vários processos cerebrais, como o controle da linguagem e a tomada de decisão, mas o seu uso excessivo ou patológico pode indicar problemas, como transtornos de personalidade ou psicológicos", explica o especialista, autor do estudo "Mitomaníaco: Como lidar com crianças que mentem o tempo todo?". Em entrevista à CBN Vitória, o especialista fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Dr. Fabiano de Abreu - 01-04-25.mp3

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