Mentira: o que ocorre no seu cérebro quando você mente?

Nesta terça-feira (1º) é recordado o Dia da Mentira, data em que as pessoas costumam inventar histórias para brincar com os amigos, familiares. A mentira é um fenômeno natural do ser humano, mas quando é feita em excesso pode ser sinal de transtornos. O alerta é do psicólogo e Pós PhD em Neurociências, Fabiano de Abreu. "A mentira é um comportamento mental normal do ser humano, ela envolve vários processos cerebrais, como o controle da linguagem e a tomada de decisão, mas o seu uso excessivo ou patológico pode indicar problemas, como transtornos de personalidade ou psicológicos", explica o especialista, autor do estudo "Mitomaníaco: Como lidar com crianças que mentem o tempo todo?". Em entrevista à CBN Vitória, o especialista fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!