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BRINCADEIRA DE CRIANÇA

Menos eletrônicos: como brincar melhora desenvolvimento das crianças

As brincadeiras e jogos tradicionais, tão comuns em anos atrás, podem ajudar no desenvolvimento das linguagens e trazer estímulo cerebral

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 11:11

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

25 dez 2019 às 11:11
As crianças têm várias alternativas de brincadeiras Crédito: Diego Alves/Divulgação
Neste dia 25, feriado de Natal, pode ser uma ótima oportunidade para você brincar ao lado dos filhos. Mas será que eles fazem parte daquele grupo que não sai do celular e fica no tempo livre navegando entre aplicativos? A CBN Vitória conversou com Tiago Aquino, especialista em Educação Física Escolar e em Recreação e Lazer, além de membro dos Estudos do Lazer. Aquelas brincadeiras e jogos tradicionais, tão comuns em anos atrás, podem ajudar no desenvolvimento das linguagens e trazer estímulo cerebral, principalmente, nas menores. Quer saber de que maneira? Ouça a entrevista!
Entrevista - Fabio Botacin - Tiago Aquino - 14.57s - 25-12-19

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