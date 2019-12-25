Menos eletrônicos: como brincar melhora desenvolvimento das crianças

Neste dia 25, feriado de Natal, pode ser uma ótima oportunidade para você brincar ao lado dos filhos. Mas será que eles fazem parte daquele grupo que não sai do celular e fica no tempo livre navegando entre aplicativos? A CBN Vitória conversou com Tiago Aquino, especialista em Educação Física Escolar e em Recreação e Lazer, além de membro dos Estudos do Lazer. Aquelas brincadeiras e jogos tradicionais, tão comuns em anos atrás, podem ajudar no desenvolvimento das linguagens e trazer estímulo cerebral, principalmente, nas menores. Quer saber de que maneira? Ouça a entrevista!