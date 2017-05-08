Menos de 50% das câmeras que monitoram Vila Velha estão funcionando

Menos de 50% das câmeras de videomonitoramento em Vila Velha estão funcionando. De acordo com o coordenador da Central de Videomonitoramento, Fabio Barcelos, das 197 câmeras instaladas, no início deste ano, apenas as adquiridas pela prefeitura operavam. O desafio, segundo Barcelos, têm sido colocar em funcionamento as que fazem parte de um convênio com o governo do Estado, no projeto Olho Digital. O objetivo é intensificar o videomonitoramento para coibir atos de vandalismo no patrimônio público. Confira:
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabio Barcelos - 08-05-17