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Férias escolares

Menores de 16 anos precisam de autorização dos pais para viajar

Entenda a importância desse documento e como adquirir a autorização física e via internet

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 12:12

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

25 jul 2024 às 12:12
Agência de viagens é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas A Gazeta
Viagem com menores de idade Crédito: Shutterstock
No primeiro semestre de 2024, os pedidos de Autorizações Eletrônicas de Viagem (AEVs) nacionais e internacionais para menores desacompanhados cresceram 64%. Ao todo, foram 175 autorizações emitidas nos primeiros seis meses do ano. Com as férias escolares de meio de ano, a previsão é de que as solicitações aumentem ainda mais. Em entrevista à CBN Vitória, a tabeliã e diretora do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Carolina Romano, explica a importância do documento detalha como adquirir a autorização via internet. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Carolina Romano - 25-07-24
Acesse este link e veja as regras para viagens com crianças e adolescentes, de acordo com o Tribunal de Justiça/ES.
  • Como realizar o ato
  • O processo de emissão da Autorização Eletrônica de Viagem é realizado por meio da plataforma e-Notariado ambiente digital nacional para realização de atos notariais, onde os responsáveis deverão abrir uma solicitação pela área “cidadão” do site, preenchendo as informações necessárias. Com a solicitação completa os requerentes poderão escolher se preferem emitir o documento digital de forma presencial, em balcão de atendimento do Cartório de Notas mais próximo do CEP de sua residência, ou de forma totalmente remota, por meio de videoconferência. Nesta opção, os pais devem possuir um certificado digital padrão ICP-Brasil ou Certificado Notarizado, emitido gratuitamente pelos Cartórios de Notas.

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