Menores de 16 anos precisam de autorização dos pais para viajar

No primeiro semestre de 2024, os pedidos de Autorizações Eletrônicas de Viagem (AEVs) nacionais e internacionais para menores desacompanhados cresceram 64%. Ao todo, foram 175 autorizações emitidas nos primeiros seis meses do ano. Com as férias escolares de meio de ano, a previsão é de que as solicitações aumentem ainda mais. Em entrevista à CBN Vitória, a tabeliã e diretora do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Carolina Romano, explica a importância do documento detalha como adquirir a autorização via internet. Ouça a conversa completa!