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INDIGNAÇÃO

Menor que matou para assaltar vive em boas condições financeiras, afirma polícia

O adolescente de 16 anos mora em um bom condomínio na Serra e o avó é dono de uma empresa, de acordo com o delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Rodrigo Sandi Mori

Publicado em 28 de Julho de 2015 às 13:59

Publicado em 

28 jul 2015 às 13:59
O adolescente de 16 anos que confessou matar um representante comercial, de 37 anos, em uma tentativa de assalto, na Serra, já tinha várias passagens pela polícia por tráfico de drogas. E o que mais surpreendeu a polícia, segundo o delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Rodrigo Sandi Mori, foi o fato do menor infrator ter boas condições financeiras, morar em um bom condomínio na Serra e o avó ser dono de uma empresa. O caso agora passa a ser conduzido pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP). Ouça a entrevista de Sandi Mori cedida à Rádio CBN Vitória.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Sandi Mori - 28-07-15
Já o Secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp), André Garcia, disse à Rádio CBN que esse menor infrator é "cliente antigo". Segundo ele, há passagens do menor pela polícia desde os 14 anos de idade pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de armas. Para André Garcia, a legislação penal é frouxa e não gera expectativa de punição.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sec André Garcia - 28-07-15

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