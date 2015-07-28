Menor que matou para assaltar vive em boas condições financeiras, afirma polícia

O adolescente de 16 anos que confessou matar um representante comercial, de 37 anos, em uma tentativa de assalto, na Serra, já tinha várias passagens pela polícia por tráfico de drogas. E o que mais surpreendeu a polícia, segundo o delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Rodrigo Sandi Mori, foi o fato do menor infrator ter boas condições financeiras, morar em um bom condomínio na Serra e o avó ser dono de uma empresa. O caso agora passa a ser conduzido pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP). Ouça a entrevista de Sandi Mori cedida à Rádio CBN Vitória.