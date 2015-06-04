Meningite é doença complexa, afirma especialista

A meningite ocorre quando há alguma inflamação das membranas que envolvem todo o sistema nervoso central. Ela é causada por micro-organismos, alergias a medicamentos, câncer e outros agentes. A doença é transmitida quando pequenas gotas de saliva da pessoa infectada entram em contato com as mucosas do nariz ou da boca de um indivíduo saudável. Ela pode acontecer por meio de tosse ou espirro, de acordo com a médica especialista em meningite Silvana Guasti, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). "Trata-se de uma doença complexa", declarou.