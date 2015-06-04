Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

SAÚDE

Meningite é doença complexa, afirma especialista

Doença é transmitida quando pequenas gotas de saliva da pessoa infectada entram em contato com as mucosas do nariz ou da boca de um indivíduo saudável

Publicado em 04 de Junho de 2015 às 20:40

Publicado em 

04 jun 2015 às 20:40
A meningite ocorre quando há alguma inflamação das membranas que envolvem todo o sistema nervoso central. Ela é causada por micro-organismos, alergias a medicamentos, câncer e outros agentes. A doença é transmitida quando pequenas gotas de saliva da pessoa infectada entram em contato com as mucosas do nariz ou da boca de um indivíduo saudável. Ela pode acontecer por meio de tosse ou espirro, de acordo com a médica especialista em meningite Silvana Guasti, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). "Trata-se de uma doença complexa", declarou.
Entrevista - Paulo Rogério - Silvana Guasti - 18.25s - 04-06-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados