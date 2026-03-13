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Julgamento do Mando

'Memória da vítima não foi apagada, mas é impossível não sentir indignação com morosidade', diz juiz que atuou com Alexandre

Ouça entrevista com o juiz e professor, Carlos Eduardo Ribeiro Lemos

Publicado em 13 de Março de 2026 às 11:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 mar 2026 às 11:21
Carlos Eduardo Lemos, Juiz
Carlos Eduardo Lemos, Juiz Crédito: Ricardo Medeiros
Colega do juiz Alexandre Martins de Castro Filho na Vara de Execuções Penais à época do assassinato, o juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos afirmou que a condenação do também magistrado Antônio Leopoldo Teixeira representa o fechamento de um ciclo, mas deixa críticas à morosidade do sistema judiciário brasileiro. "A memória da vítima não foi apagada pelo tempo. Um julgamento que demora 23 anos é impossível não sentir indignação. É uma ferida institucional brasileira".  
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Carlos Eduardo Lemos -13-03-26.mp3
Acusado de ser um dos mandantes da morte de Alexandre Martins, o juiz aposentado Antônio Leopoldo foi condenado pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) nesta quinta-feira (12) a 24 anos de prisão em regime fechado e também à perda do cargo e vencimentos.  Junto com Alexandre Martins, Carlos Eduardo foi integrante da missão especial de combate ao crime organizado, designada pelo Ministério da Justiça em 2002. E dividiu a autoria com Alexandre Martins de Castro Filho de uma denúncia de corrupção e venda de sentenças no sistema prisional capixaba, envolvendo autoridades e presos, com desvio de verbas e favorecimentos, e que culminou no assassinato de Alexandre, em 2003.

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