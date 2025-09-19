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Melhor pizzaiola do Brasil conta os segredos da pizza napolitana

Ouça entrevista com Carla Dall'Orto Carvalho

Publicado em 19 de Setembro de 2025 às 12:29

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

19 set 2025 às 12:29
Carla Dall'Orto Carvalho venceu competição de Vera Pizza Napoletana e vai representar o Brasil na Olimpíada da Pizza na Itália, em 2026
Carla Dall'Orto Carvalho venceu competição de Vera Pizza Napoletana e vai representar o Brasil na Olimpíada da Pizza na Itália, em 2026 Crédito: Reprodução I Redes sociais
Uma trajetória marcada por superação e muito talento. Há cinco anos, Carla Dall'Orto Carvalho não imaginava que seria reconhecida como a melhor pizzaiola do Brasil. Supervisora de cozinha de uma pizzaria na Prainha, em Vila Velha, a capixaba é a primeira a vencer a etapa brasileira do Vera Pizza Napoletana Champion. Com a vitória, ela garantiu uma vaga na Olimpíada da Pizza, que será realizada em setembro de 2026 em Nápoles, na Itália. Na competição, ela pode conquistar o título de melhor pizzaiola do mundo. Em entrevista à CBN Vitória, Carla conta os segredos da verdadeira pizza napolitana. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA PATRICIA VALLIM - CARLA DALL ORTO - 19-09-25.mp3

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