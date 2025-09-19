Melhor pizzaiola do Brasil conta os segredos da pizza napolitana

Uma trajetória marcada por superação e muito talento. Há cinco anos, Carla Dall'Orto Carvalho não imaginava que seria reconhecida como a melhor pizzaiola do Brasil. Supervisora de cozinha de uma pizzaria na Prainha, em Vila Velha, a capixaba é a primeira a vencer a etapa brasileira do Vera Pizza Napoletana Champion. Com a vitória, ela garantiu uma vaga na Olimpíada da Pizza, que será realizada em setembro de 2026 em Nápoles, na Itália. Na competição, ela pode conquistar o título de melhor pizzaiola do mundo. Em entrevista à CBN Vitória, Carla conta os segredos da verdadeira pizza napolitana. Ouça a conversa completa!