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Melatonina, 'hormônio do sono', está liberado no Brasil: o que você precisa saber

A médica especialista em Medicina do Sono, Simone Prezotti, aponta que é necessário ter cautela na hora de comprar e utilizar esse produto.

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 12:33

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

03 jan 2022 às 12:33
O assunto é sono!
O assunto é sono! Crédito: Unsplash
Desde o início de dezembro, farmácias brasileiras estão vendendo melatonina em comprimidos ou gotas sem a necessidade de prescrição médica. A substância, conhecida popularmente como "hormônio do sono", teve a comercialização liberada no país no dia 15 de outubro de 2021 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Especialistas médicos apontam, por sua vez, que é necessário cautela na hora de comprar e utilizar esse produto. Em entrevista à CBN Vitória, a médica especialista em Medicina do Sono, Simone Prezotti, fala sobre o assunto. Segundo a Anvisa, a melatonina é "um hormônio produzido naturalmente no cérebro humano, que auxilia no ciclo vigília-sono (também chamado de 'relógio biológico')".
"Essa substância pode ser encontrada em pequenas concentrações nos alimentos, incluindo morango, cereja, uva, banana, abacaxi, laranja, mamão papaia, manga, tomate, azeitona, cereais, vinhos, carne (frango, carneiro, porco), leite de vaca e outros produtos alimentícios. A melatonina também pode ser produzida sinteticamente. A partir da decisão da Anvisa, a melatonina poderá estar disponível, sem receita, como um suplemento alimentar, uma categoria de produtos destinada à complementação da dieta de pessoas saudáveis com substâncias presentes nos alimentos, incluindo nutrientes e substâncias bioativas, onde se enquadra a melatonina", informa o órgão. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Simone Prezotti - 03-01-22.mp3

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