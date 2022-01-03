Melatonina, 'hormônio do sono', está liberado no Brasil: o que você precisa saber

Desde o início de dezembro, farmácias brasileiras estão vendendo melatonina em comprimidos ou gotas sem a necessidade de prescrição médica. A substância, conhecida popularmente como "hormônio do sono", teve a comercialização liberada no país no dia 15 de outubro de 2021 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Especialistas médicos apontam, por sua vez, que é necessário cautela na hora de comprar e utilizar esse produto. Em entrevista à CBN Vitória, a médica especialista em Medicina do Sono, Simone Prezotti, fala sobre o assunto. Segundo a Anvisa, a melatonina é "um hormônio produzido naturalmente no cérebro humano, que auxilia no ciclo vigília-sono (também chamado de 'relógio biológico')".