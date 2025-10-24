Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entrevista

Mel Lisboa chega ao Espírito Santo com musical sobre Rita Lee

Ouça a conversa com a artista

Publicado em 24 de Outubro de 2025 às 19:04

Publicado em 

24 out 2025 às 19:04
Mel Lisboa Canta e Conta Rita Lee
Mel Lisboa trouxe o show "Mel Lisboa Canta e Conta Rita Lee" para Vitória em 2025 Crédito: Mauricio Nahas
Após encantar os capixabas com o show “Mel Lisboa Canta e Conta Rita Lee”, em junho deste ano, a multiartista retorna ao Espírito Santo com o espetáculo “Rita Lee - Uma Autobiografia Musical”. Serão três apresentações inéditas nos dias 24, 25 e 26 de outubro, no Teatro Universitário da Ufes, em Vitória.
Com texto baseado na autobiografia da artista e protagonizado por Mel Lisboa, a montagem celebra a trajetória da rainha do rock brasileiro com irreverência, emoção e muita música. Os bilhetes estão à venda pela plataforma Sympla e também na bilheteria do teatro. Todas as sessões contarão com intérprete de Libras.
O elenco dá vida a personagens que marcaram a vida e a carreira de Rita, incluindo nomes como Ney Matogrosso, Elis Regina, Raul Seixas, Gal Costa e Gilberto Gil. Estão no elenco Bruno Fraga, Fabiano Augusto, Carol Portes, Débora Reis, Flavia Strongolli, Yael Pecarovich, Antonio Vanfill, Gustavo Rezende, Roquildes Junior, Lui Vizotto e Priscila Esteves.
CBN - Entrevista Mário Bonella - Mel Lisboa - 24-10-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados