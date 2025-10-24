Mel Lisboa chega ao Espírito Santo com musical sobre Rita Lee

Após encantar os capixabas com o show “Mel Lisboa Canta e Conta Rita Lee”, em junho deste ano, a multiartista retorna ao Espírito Santo com o espetáculo “Rita Lee - Uma Autobiografia Musical”. Serão três apresentações inéditas nos dias 24, 25 e 26 de outubro, no Teatro Universitário da Ufes, em Vitória.
Com texto baseado na autobiografia da artista e protagonizado por Mel Lisboa, a montagem celebra a trajetória da rainha do rock brasileiro com irreverência, emoção e muita música. Os bilhetes estão à venda pela plataforma Sympla e também na bilheteria do teatro. Todas as sessões contarão com intérprete de Libras.
O elenco dá vida a personagens que marcaram a vida e a carreira de Rita, incluindo nomes como Ney Matogrosso, Elis Regina, Raul Seixas, Gal Costa e Gilberto Gil. Estão no elenco Bruno Fraga, Fabiano Augusto, Carol Portes, Débora Reis, Flavia Strongolli, Yael Pecarovich, Antonio Vanfill, Gustavo Rezende, Roquildes Junior, Lui Vizotto e Priscila Esteves.
