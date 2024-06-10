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Meio ambiente preservado ajuda a manter a saúde humana, aponta estudo

Ouça entrevista com o professor José Geraldo Mill, coordenador do Elsa na Universidade Federal do Espírito Santo

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 jun 2024 às 11:22
Parque Moscoso
Parque Moscoso Crédito: Diego Alves/Prefeitura de Vitória
Um meio ambiente preservado ajuda a manter a saúde das pessoas. A constatação veio por meio do boletim do projeto Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (Elsa) lançado na última semana, em recordação ao Dia Mundial do Meio Ambiente. A pesquisa mostrou que o ambiente em que as pessoas moram pode influenciar na adoção de hábitos mais saudáveis, como alimentação adequada e exercício físico. Morar próximo a locais de venda de frutas e hortaliças, por exemplo, favorece a adoção de alimentação equilibrada. Os resultados da pesquisa mostram 48% maior chance de consumo de frutas duas ou mais vezes por dia e 47% maior chance de consumo de hortaliças diariamente.
Outro dado importante, informa o estudo, é que quem mora em locais onde há praças e parques na vizinhança pratica mais frequentemente atividade física. As áreas verdes nas cidades abrangem os parques, praças, jardins e as árvores, arbustos e gramíneas nas ruas, canteiros, calçadas e quintais. Elas contribuem para a diminuição da poluição atmosférica e sonora e atuam como espaços para a prática de atividade física e interação social. Em entrevista à CBN Vitória, o professor José Geraldo Mill, coordenador do Elsa na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) ala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - José Geraldo Mill - 10-06-24.mp3
[fonte: Ufes]

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