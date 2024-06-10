Meio ambiente preservado ajuda a manter a saúde humana, aponta estudo

Um meio ambiente preservado ajuda a manter a saúde das pessoas. A constatação veio por meio do boletim do projeto Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (Elsa) lançado na última semana, em recordação ao Dia Mundial do Meio Ambiente. A pesquisa mostrou que o ambiente em que as pessoas moram pode influenciar na adoção de hábitos mais saudáveis, como alimentação adequada e exercício físico. Morar próximo a locais de venda de frutas e hortaliças, por exemplo, favorece a adoção de alimentação equilibrada. Os resultados da pesquisa mostram 48% maior chance de consumo de frutas duas ou mais vezes por dia e 47% maior chance de consumo de hortaliças diariamente.