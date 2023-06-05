Meio Ambiente: como fazer a transição da produção rural para orgânica?

Agrotóxico Crédito: Pixabay

Temas como a retomada da fome, direito à alimentação, segurança alimentar e o uso de agrotóxicos e fertilizantes têm ganhado força nos últimos anos. O Espírito Santo, por exemplo, no ano passado, passou a contar com o chamado “Pacto Ecológico Capixaba”, pioneiramente no município de Viana, numa proposta de fortalecimento do sistema de agricultura orgânica e para estimular o processo de transição agroecológica das propriedades rurais do município, com a produção e comercialização de alimentos mais saudáveis. O objetivo é ampliar essa transição para nível estadual. Em entrevista à CBN Vitória, a promotora de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Isabela de Deus Cordeiro, coordenadora do Fórum Estadual de Combate aos Impactos de Agrotóxicos e Transgênicos (Fesciat), fala sobre o assunto.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Isabela de Deus Cordeiro - 05-06-23.mp3

"O que a gente tem atualmente é um cenário de aumento do número de casos de câncer, autismo e Alzheimer, que relacionam o uso de agrotóxicos a essas doenças. Os produtos orgânicos precisam ser valorizados do ponto de vista de políticas públicas, e não os agrotóxicos. Essa cadeia produtiva precisa contar com outros tipos de benefícios e o produtor ter assistência nesse processo de transição", explica. Este será um dos temas em destaque no Seminário Estadual do Pacto Agroecológico Capixaba, que acontece nesta terça-feira (6), na Faculdade de Direito de Vitória (FDV). A promotora lembra da importância de se pensar num cenário de estímulo à alteração do modelo de produção de alimentos dependente de produtos químicos (fertilizantes e agrotóxicos) para um mais comprometido com a manutenção da vida em todas as suas formas, com a saúde do trabalhador e do consumidor, assim como com a proteção ambiental.

A PROGRAMAÇÃO:

6h | Feira Orgânica

8h15 | PALESTRA DE ABERTURA

Governança Democrática na construção coletiva de Pactos Agroecológicos: uma proposta comprometida com a ressignificação do direito fundamental à alimentação

Profa. Dra. Elda Coelho de Azevedo Bussinguer (Coordenadora do PPGD/FDV e do Pacto Ecológico Capixaba)

Ma. Isabela de Deus Cordeiro (Doutoranda PPGD/FDV / MPES / FESCIAT)

9h | PALESTRA 1

Segurança alimentar e nutricional e os objetivos de desenvolvimento sustentável

Profa. Dra. Daniela Sanches Frozi (FIOCRUZ/Brasília)

9h45 | PALESTRA 2

Agroecologia e sistemas agroalimentares saudáveis

Profa. Dra. Irene Maria Cardoso (Universidade Federal de Viçosa/UFV)

10h30 | PALESTRA 3

A agricultura orgânica e a formação da primeira SPG capixaba

Leomar Honorato Lírio (Movimento dos Pequenos Agricultores/MPA)

11h30 | Intervalo

13h | PALESTRA 4

Vigilância popular dos agrotóxicos e agroecologia na defesa da vida

Prof. Dr. Fernando Carneiro (FIOCRUZ/Ceará)

14h | PALESTRA 5

Agroecologia e Políticas Públicas

Prof. Dr. Paulo Petersen (Articulação Nacional de Agroecologia/ANA)

15h | RODA DE DEBATES

Prof. Dr. Arnaldo Henrique de Oliveira Carvalho (IFES)

Sr. Francisco de Assis Sizino (Viana/ES)

Me. Luiz Carlos Leonardi Bricalli (INCAPER)

Sra. Luana do Amaral Peterle (Câmara Municipal de Viana/ES)