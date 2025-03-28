MEI precisa declarar e quais as regras? Especialista responde!

Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2025", a conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRCES), Paula Antonela, esclarece a dúvidas comuns quando o assunto é a declaração do Imposto. Entre elas, a seguinte: o microempreendedor individual (MEI) precisa declarar? Se sim, em quais casos? Especialistas orientam que além de estar em dia com as obrigações tributárias de sua empresa, o MEI também deve ficar atento aos impostos que precisa pagar enquanto pessoa física. Ouça a conversa completa!