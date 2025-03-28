Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

IR 2025

MEI precisa declarar e quais as regras? Especialista responde!

Ouça entrevista com a conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo,  Paula Antonela

Publicado em 28 de Março de 2025 às 10:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 mar 2025 às 10:26
Imagem Edicase Brasil
IR 2025 Shutterstock) Crédito:
Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2025", a conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRCES), Paula Antonela, esclarece a dúvidas comuns quando o assunto é a declaração do Imposto. Entre elas, a seguinte: o microempreendedor individual (MEI) precisa declarar? Se sim, em quais casos? Especialistas orientam que além de estar em dia com as obrigações tributárias de sua empresa, o MEI também deve ficar atento aos impostos que precisa pagar enquanto pessoa física. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN IR 2025 - Paula Antonela – 28-03-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados