Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • MEI: o que é o Microempreendedor Individual, quem pode ser e como se tornar
Economia

MEI: o que é o Microempreendedor Individual, quem pode ser e como se tornar

A categoria MEI foi criada com objetivo de ajudar milhões de trabalhadores informais que, até então, não possuíam amparo social ou segurança jurídica

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 12:19

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

04 jan 2024 às 12:19
Imagem Edicase Brasil
Microempreendedor individual (MEI) Crédito: bluedog studio | Shutterstock
Para quem está iniciando no mundo dos negócios, é importante ficar atento: além de boas ideias e do dinheiro para investir, também é preciso conhecer as obrigações do microempreendedor individual (MEI), como declaração tributária e emissão de nota fiscal. Até o dia 25 de dezembro de 2023, o Espírito Santo, tinha 283.266 MEIs. Os números são do DataSebrae, a partir de dados da Receita Federal. O MEI foi criado, por meio da Lei Complementar nº. 128/2008, com o objetivo de ajudar os milhões de trabalhadores informais brasileiros que, até então, não possuíam qualquer amparo social ou segurança jurídica. Em entrevista à CBN Vitória, a analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae-ES), Andrea Gama, fala sobre o assunto e explica os direitos e deveres do MEI. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Andrea Gama - 04-01-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Carlo Ancelotti? Veja a carreira e os títulos do treinador da Seleção Brasileira
Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados