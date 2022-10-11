Megaliquidação terá descontos durante cinco dias no ES; saiba detalhes

O Pavilhão de Carapina, na Serra, recebe mais uma edição do Exagerado, entre os dias 12 e 16 de outubro. O evento é a maior feira de varejo do Brasil e vai reunir mais de 10 segmentos de vestuário, roupa íntima e banho. Fora o encontro das marcas, os participantes poderão aproveitar descontos que podem chegar a até 90% do valor final das peças. O evento deste ano terá mais de 300 estandes — em 2021, foram 260 — para atender um público estimado de cerca de 300 mil pessoas nos cinco dias de realização da feira, que deve movimentar aproximadamente R$ 40 milhões, de acordo com a organização. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o criador do Exagerado, Victor de Castro, fala sobre o evento. Ouça a conversa completa.