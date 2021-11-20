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'Mega Vacinação' contra a Covid-19 continua até sexta (26) no ES

A entrevistada é a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Danielle Grillo

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 12:26

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

20 nov 2021 às 12:26
Vacinação contra a Covid-19
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Neste sábado (20), nos 78 municípios capixabas, acontece a campanha "Mega Vacinação" para aumentar o número de pessoas com o esquema vacinal completo contra a Covid-19 e aplicar a dose de reforço em adultos. Estão sendo disponibilizados os imunizantes da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac para segunda dose (D2) e a vacina da Pfizer para as doses de reforço. É o que explica a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, em entrevista à CBN Vitória. A 'Mega Vacinação' ocorre até a sexta-feira (26). Acompanhe a entrevista completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Danielle Grillo - 20-11-21.mp3

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