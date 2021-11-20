'Mega Vacinação' contra a Covid-19 continua até sexta (26) no ES

Neste sábado (20), nos 78 municípios capixabas, acontece a campanha "Mega Vacinação" para aumentar o número de pessoas com o esquema vacinal completo contra a Covid-19 e aplicar a dose de reforço em adultos. Estão sendo disponibilizados os imunizantes da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac para segunda dose (D2) e a vacina da Pfizer para as doses de reforço. É o que explica a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, em entrevista à CBN Vitória. A 'Mega Vacinação' ocorre até a sexta-feira (26). Acompanhe a entrevista completa!