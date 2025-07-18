Medo de dirigir? Curso online ajuda motoristas a superarem traumas!

Para algumas pessoas, dirigir é sinônimo de liberdade e independência. Para outras, estar com as mãos no volante pode ser algo aterrorizador. O medo de dirigir é comum entre os motoristas e envolve questões diversas, como a insegurança no trânsito e o pavor de causar algum acidente. Pensando em ajudar esses condutores, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) criou o curso “Sem medo de dirigir”. As 50 vagas gratuitas foram preenchidas por motoristas do Estado, que terão aulas online. Durante a programação, o curso abordará questões importantes como direção defensiva e legislação do trânsito - fatores que colaboram para o bem-estar do condutor. Em entrevista à CBN Vitória, a servidora da gerência de Educação do Detran-ES e professora do curso, Jéssica Dias Castilho, explica como reforçar a segurança no volante pode contribuir para tratar esse medo. Ouça a conversa completa!