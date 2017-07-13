Medo da violência interfere até no modo de se vestir

A pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira: Segurança Pública, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela que no Sudeste, 37% dos entrevistados já foram vítimas ou tiveram algum parente assaltado ou agredido nos últimos 12 meses. A fim de evitar a violência, muitas pessoas estão promovendo mudanças no seu dia a dia. Entre essas pessoas, 50% já deixaram de circular por alguns bairros, 49% deixaram de sair à noite, 68% aumentaram os cuidados ao sair de casa e 27% mudaram o seu modo de vestir.