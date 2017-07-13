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Segurança

Medo da violência interfere até no modo de se vestir

Este é um dos dados de pesquisa da CNI que mede a percepção de segurança

Publicado em 13 de Julho de 2017 às 13:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 jul 2017 às 13:30
Os irmãos Lucas Thera e Luérick Cera foram mortos em Ibiraçu, nesta semana, e o dinheiro que estava com eles sumiu Crédito: Facebook
A pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira: Segurança Pública, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela que no Sudeste, 37% dos entrevistados já foram vítimas ou tiveram algum parente assaltado ou agredido nos últimos 12 meses. A fim de evitar a violência, muitas pessoas estão promovendo mudanças no seu dia a dia. Entre essas pessoas, 50% já deixaram de circular por alguns bairros, 49% deixaram de sair à noite, 68% aumentaram os cuidados ao sair de casa e 27% mudaram o seu modo de vestir.
O gerente-executivo de pesquisa da CNI, Renato da Fonseca, explica também que para muitos brasileiros a política de "tolerância zero" é vista como a solução para se reduzir a criminalidade.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato da Fonseca - 13-07-17

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