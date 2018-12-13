Médium João de Deus: ES passa a integrar força-tarefa nacional

O Ministério Público do Espírito Santo passou a integrar a força-tarefa nacional criada para apurar as denúncias de abusos sexuais envolvendo o médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Ele ficou famoso pelos atendimentos e cirurgias espirituais que faz desde 1976, em Abadiânia, e teve a sua prisão preventiva requerida pelo Ministério Público de Goiás nesta quarta-feira (12).

Contra ele já há mais de 250 denúncias de mulheres que relatam terem sido vítimas de abuso sexual. Em entrevista à rádio CBN Vitória, Claudia Garcia, Promotora de Justiça e Coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar do Ministério Público Estadual, relata que a cooperação se faz necessária diante do fato do médium realizar atendimentos no Espírito Santo e das milhares de pessoas que já foram até Abadiânia para uma consulta.

A promotora reforça que as vítimas do médium não vão precisar se deslocar para Goiás para dar seus depoimentos. Tudo será feito em uma unidade do MPES mais próxima da vítima.

As vítimas também poderão fazer contato inicial com o Ministério Público no Espírito Santo através dos emails: [email protected] [email protected] para obter informações e esclarecimentos sobre como proceder com as denúncias.

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A promotora Claudia Garcia informou que uma pessoa já entrou em contato com o Ministério Público no Espírito Santo em busca de orientações sobre o caso.