Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ABUSO SEXUAL

Médium João de Deus: ES passa a integrar força-tarefa nacional

Apesar de não vir ao Espírito Santo há pelo menos cinco anos, o médium mantém uma casa no bairro Porto de Cariacica, em Cariacica. É nesse local que milhares de pessoas já foram atendidas por ele, que costumava vir duas a três vezes por ano ao Estado

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 12:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 dez 2018 às 12:04
O Ministério Público do Espírito Santo passou a integrar a força-tarefa nacional criada para apurar as denúncias de abusos sexuais envolvendo o médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Ele ficou famoso pelos atendimentos e cirurgias espirituais que faz desde 1976, em Abadiânia, e teve a sua prisão preventiva requerida pelo Ministério Público de Goiás nesta quarta-feira (12).
> Decisão sobre prisão de João de Deus pode sair nesta quinta-feira
Contra ele já há mais de 250 denúncias de mulheres que relatam terem sido vítimas de abuso sexual. Em entrevista à rádio CBN Vitória, Claudia Garcia, Promotora de Justiça e Coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar do Ministério Público Estadual, relata que a cooperação se faz necessária diante do fato do médium realizar atendimentos no Espírito Santo e das milhares de pessoas que já foram até Abadiânia para uma consulta. 
> Filha diz ter sido abusada por João de Deus dos 9 aos 14 anos
A promotora reforça que as vítimas do médium não vão precisar se deslocar para Goiás para dar seus depoimentos. Tudo será feito em uma unidade do MPES mais próxima da vítima.
As vítimas também poderão fazer contato inicial com o Ministério Público no Espírito Santo através dos emails: [email protected]  e [email protected] para obter informações e esclarecimentos sobre como proceder com as denúncias. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cláudia Garcia - 13-12-18.mp3
A promotora Claudia Garcia informou que uma pessoa já entrou em contato com o Ministério Público no Espírito Santo em busca de orientações sobre o caso.
Apesar de não vir ao Espírito Santo há pelo menos cinco anos, o médium mantém uma casa no bairro Porto de Cariacica, em Cariacica. É nesse local que milhares de pessoas já foram atendidas por ele, que costumava vir duas a três vezes por ano ao Estado.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES
Missa no campinho transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha
Convento diminui número de missas transmitidas ao vivo
Imagem de destaque
Ameaça de novo tarifaço: o saldo para o Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados