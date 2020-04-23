MeditaUfes: meditação e apoio à saúde mental chega via redes sociais

O cenário de quarentena devido ao coronavírus tem influenciado na saúde mental de muitas pessoas. E, pensando nisso, o grupo de extensão MeditaUfes, ligado ao Departamento de Fisioterapia, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), está disponibilizando práticas de meditação em formato de áudio e transmissões ao vivo. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a professora Fernanda Dias, uma das coordenadoras do projeto, explica que inicialmente o objetivo do projeto era habilitar estudantes para a condução de práticas meditativas individuais e coletivas, além de ofertar as práticas de meditação para alunos da Ufes. Para isso, foi treinada uma equipe com seis graduandos em Fisioterapia, de diferentes períodos, por 8 semanas, para participarem do projeto.

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Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Fernanda Moura - 23-04-20

"Sabemos que são muitas as aflições, expectativas e as emoções nesse tempo de quarentena. A pandemia nos impôs uma restrição de socialização que nunca vivenciamos antes. Mas é preciso erguer os olhos para a essência da nossa existência, parar e respirar, sentir a energia positiva que segue sendo emanada por muitas pessoas que fazem o bem. Por isso, saiba não deixaremos quem precisa passar por isso sozinho", explica.

Projeto "MeditaUfes" Crédito: Divulgação