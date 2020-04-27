Medidas mapeadas e listadas para operar, diz associação de shoppings

Shopping Vitória Crédito: Mile4/Divulgação

A partir do dia 4 de maio, o comércio da Grande Vitória volta a reabrir. Segundo o governo do Estado, o comércio de rua e shopping centers retomam as atividades em turnos diferenciados para não haver sobrecarga no transporte coletivo. Além disso, há outras regras sendo acordadas com comerciantes para evitar a propagação da doença, como a obrigatoriedade do uso de máscara para todos, disponibilidade de álcool em gel e aumento da limpeza dos espaços coletivos. É sobre esse assunto que a gente conversa, no CBN Cotidiano: vamos ouvir os representantes do setor envolvidos no Estado.

Raphael Brotto, coordenador estadual da Abrasce (Associação Brasileira de Shoppings Centers) e diretor do Shopping Vitória, traz detalhes da preparação dos shoppings. Segundo Brotto, medidas já estão mapeadas e listadas para entrarem em operação nos shoppings a partir da abertura gradual do comércio. A principal delas é o horário reduzido para evitar aglomerações nos empreendimentos e no transporte coletivo. A intenção é trabalhar em horário alternativo ao comércio de rua. As medidas fazem parte de um protocolo de prevenção à saúde e segurança com boas práticas para mitigação de riscos a partir da flexibilização do atendimento.

"Os shoppings tem 30 regras, via decreto, para receber o público", diz. O movimento de abertura de shoppiings já se iniciou em outras cidades do Brasil. "São 58 shoppins abertos e estamos acompanhando esse movimento, com todas as medidas necessárias". Brotto também diz que onde essa abertura aconteceu, a frequência dos clientes tem sido entre 30% a 50%. Ouça a entrevista completa: