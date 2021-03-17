Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ESPÍRITO SANTO

"Medida certa para o momento", diz defensor-geral sobre quarentena

O entrevistado é o defensor-geral do Espírito Santo, Gilmar Alves Batista

Publicado em 17 de Março de 2021 às 15:54

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

17 mar 2021 às 15:54
Efeito coronavírus: ruas de acesso à Terceira Ponte vazias em pleno horário de pico Crédito: Fernando Madeira
A quarentena de 14 dias determinada pelo governo do Espírito Santo entra em vigor nesta quinta-feira (18), e vale para todas as 78 cidades do Estado. De acordo com o governador Renato Casagrande, a adoção da medida foi necessária para evitar mais mortes pela Covid-19. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o defensor-geral do Estado, Gilmar Alves Batista, caracterizou a decisão como difícil, mas acertada para o momento. Ele explicou ainda que, em meio ao cenário atual, a Defensoria Pública terá atendimento 100% remoto ao público durante o período de quarentena. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Gilmar Alves Batista - 17-03-21
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 03/06/2026
Cartórios - 03/06/2026
Sede do STF, em Brasília
STF confirmou o que não pode ser esquecido: liberdade de imprensa é inegociável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados