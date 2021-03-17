"Medida certa para o momento", diz defensor-geral sobre quarentena

A quarentena de 14 dias determinada pelo governo do Espírito Santo entra em vigor nesta quinta-feira (18), e vale para todas as 78 cidades do Estado. De acordo com o governador Renato Casagrande, a adoção da medida foi necessária para evitar mais mortes pela Covid-19. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o defensor-geral do Estado, Gilmar Alves Batista, caracterizou a decisão como difícil, mas acertada para o momento. Ele explicou ainda que, em meio ao cenário atual, a Defensoria Pública terá atendimento 100% remoto ao público durante o período de quarentena. Ouça a entrevista completa: