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"A morte é um dia que vale a pena viver"

'Médicos precisam estar mais bem preparados para tratar o paciente no momento da morte'

A entrevistada é a médica Ana Claudia Quintana Arantes

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 16:42

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

30 set 2021 às 16:42
O assunto é o cuidado paliativo antes da morte
O assunto é o cuidado paliativo antes da morte Crédito: Pexels
"A morte é um dia que vale a pena viver". Esse é o título do livro da médica Ana Claudia Quintana Arantes. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela afirmou que os médicos precisam estar mais bem preparados para tratar o paciente no momento da morte. Ana Claudia acredita que há um excesso das recomendações de sedação para os pacientes terminais e defende que, para garantir a dignidade do paciente nos últimos momentos, os médicos precisam conhecer mais os cuidados paliativos. Geriatra, ela também explicou como o corpo e a mente de um ser humano se comportam nos últimos momentos da vida. Ouça a entrevista completa:
Mário Bonella entrevista Ana Claudia Quintana Arantes - 30/09/2021

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