"A morte é um dia que vale a pena viver". Esse é o título do livro da médica Ana Claudia Quintana Arantes. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela afirmou que os médicos precisam estar mais bem preparados para tratar o paciente no momento da morte. Ana Claudia acredita que há um excesso das recomendações de sedação para os pacientes terminais e defende que, para garantir a dignidade do paciente nos últimos momentos, os médicos precisam conhecer mais os cuidados paliativos. Geriatra, ela também explicou como o corpo e a mente de um ser humano se comportam nos últimos momentos da vida. Ouça a entrevista completa: