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Médicos estudam prevalência do coronavírus em pacientes oncológicos

No Estado, a médica oncologista e pesquisadora do Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital Evangélico, Sabina Bandeira Aleixo, participa do estudo

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 ago 2020 às 11:38
Um projeto, denominado "Oncovid 19.1", da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), tem avaliado, desde abril deste ano, a prevalência da infecção pelo novo coronavírus em pacientes oncológicos. O estudo e o monitoramento dessas informações, vindas de todas as regiões do Brasil, vão servir para a e elaboração de estratégias, protocolos e políticas de combate à doença e de cuidado entre pacientes com câncer. No Espírito Santo, o único hospital que participa do projeto é o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e quem está a frente é a médica oncologista e pesquisadora, Sabina Bandeira Aleixo, que também é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) e da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO).
Ela explica que o estudo é para acompanhar pacientes que fazem tratamentos de radioterapia, por exemplo, e contraíram o vírus para vermos como está sendo a evolução da doença nessa população. Existem estudos internacionais que, sim, já sinalizam que pacientes oncológicos com o vírus evoluem pior e de forma mais grave. Queremos entender isso aqui, próximo da gente", explica.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sabrina Bandeira - 03-08-20

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