Médicos estudam prevalência do coronavírus em pacientes oncológicos

Um projeto, denominado "Oncovid 19.1", da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), tem avaliado, desde abril deste ano, a prevalência da infecção pelo novo coronavírus em pacientes oncológicos. O estudo e o monitoramento dessas informações, vindas de todas as regiões do Brasil, vão servir para a e elaboração de estratégias, protocolos e políticas de combate à doença e de cuidado entre pacientes com câncer. No Espírito Santo, o único hospital que participa do projeto é o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e quem está a frente é a médica oncologista e pesquisadora, Sabina Bandeira Aleixo, que também é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) e da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO).