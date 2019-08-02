Médicos de unidades de saúde estarão interligados aos especialistas

Medidas de tecnologia anunciadas esta semana pela secretaria Estadual de Saúde poderão contribuir para agilizar o atendimento do paciente na atenção primária. Entre as medidas estão a implementação do Prontuário Eletrônico nos municípios capixabas e a "teleconsultoria", através de um sistema que interligará diretamente os médicos da Atenção Primária, nas Unidades Básicas de Saúde, aos médicos especialistas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, explicou como vão funcionar os novos procedimentos.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Nésio Fernandes - 02-08-19

A partir do momento em que o paciente chegar a uma Unidade Básica de Saúde para a realização do seu atendimento, todas as suas informações serão inseridas no prontuário eletrônico. No momento do atendimento, o médico de família irá identificar a necessidade, ou não, de aquele paciente ser encaminhado para um especialista, após a análise de seu prontuário;