Médicos de unidades de saúde estarão interligados aos especialistas

Medidas de tecnologia anunciadas esta semana pela secretaria Estadual de Saúde poderão contribuir para agilizar o atendimento do paciente na atenção primária. Entre as medidas estão a implementação do Prontuário Eletrônico nos municípios capixabas e a "teleconsultoria", através de um sistema que interligará diretamente os médicos da Atenção Primária, nas Unidades Básicas de Saúde, aos médicos especialistas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, explicou como vão funcionar os novos procedimentos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nésio Fernandes - 02-08-19
A partir do momento em que o paciente chegar a uma Unidade Básica de Saúde para a realização do seu atendimento, todas as suas informações serão inseridas no prontuário eletrônico. No momento do atendimento, o médico de família irá identificar a necessidade, ou não, de aquele paciente ser encaminhado para um especialista, após a análise de seu prontuário;
Uma outra tecnologia permitirá também uma comunicação imediata de agravos de saúde, tais como: dengue, sarampo, tuberculose, diarreias e outros. Com isso, as Secretarias Municipais de Saúde poderão tomar providências mais rápidas no combate de doenças e epidemias.