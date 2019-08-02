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TECNOLOGIA

Médicos de unidades de saúde estarão interligados aos especialistas

Essa é uma das promessas da secretaria Estadual de Saúde, que anunciou também o prontuário eletrônico para os municípios

Publicado em 02 de Agosto de 2019 às 12:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 ago 2019 às 12:27
Medidas de tecnologia anunciadas esta semana pela secretaria Estadual de Saúde poderão contribuir para agilizar o atendimento do paciente na atenção primária. Entre as medidas estão a implementação do Prontuário Eletrônico nos municípios capixabas e a "teleconsultoria", através de um sistema que interligará diretamente os médicos da Atenção Primária, nas Unidades Básicas de Saúde, aos médicos especialistas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, explicou como vão funcionar os novos procedimentos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nésio Fernandes - 02-08-19
A partir do momento em que o paciente chegar a uma Unidade Básica de Saúde para a realização do seu atendimento, todas as suas informações serão inseridas no prontuário eletrônico. No momento do atendimento, o médico de família irá identificar a necessidade, ou não, de aquele paciente ser encaminhado para um especialista, após a análise de seu prontuário;
Uma outra tecnologia permitirá também uma comunicação imediata de agravos de saúde, tais como: dengue, sarampo, tuberculose, diarreias e outros. Com isso, as Secretarias Municipais de Saúde poderão tomar providências mais rápidas no combate de doenças e epidemias.
 

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