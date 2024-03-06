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Saúde

Médicos capixabas testam tratamento com probióticos para amenizar limitações do autismo

A neurologista e PhD em Ciências Farmacêuticas, Alyne Mendonça, explica como funciona a pesquisa

Publicado em 06 de Março de 2024 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mar 2024 às 11:09
Consciência do Autismo
Consciência do Autismo Crédito: karelinlestrange por Pixabay
Médicos capixabas desenvolveram um estudo clínico para investigar o potencial de probióticos para amenizar as limitações que impactam a vida de crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com base nos resultados apresentados por um grupo de 270 crianças entre 3 e 11 anos, os pesquisadores analisarão os benefícios do suplemento alimentar para tratar da qualidade do sono, dos distúrbios alimentares e das alterações comportamentais dos pacientes. Em entrevista à CBN Vitória, a neurologista e PhD em Ciências Farmacêuticas, Alyne Mendonça, explica como funciona a pesquisa. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - ALYNE MENDONÇA - 06-03-24

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