Médicos capixabas testam tratamento com probióticos para amenizar limitações do autismo

Médicos capixabas desenvolveram um estudo clínico para investigar o potencial de probióticos para amenizar as limitações que impactam a vida de crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com base nos resultados apresentados por um grupo de 270 crianças entre 3 e 11 anos, os pesquisadores analisarão os benefícios do suplemento alimentar para tratar da qualidade do sono, dos distúrbios alimentares e das alterações comportamentais dos pacientes. Em entrevista à CBN Vitória, a neurologista e PhD em Ciências Farmacêuticas, Alyne Mendonça, explica como funciona a pesquisa. Ouça a conversa completa!