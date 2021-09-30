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Cirurgia inédita no Sul

Médico faz neurocirurgia em adolescente acordada no ES; saiba mais

O entrevistado é o neurocirurgião Rogério Pacheco

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 21:37

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

29 set 2021 às 21:37
Cérebro, mente, psiquiatria, sistema nervoso, neurologia
Menina foi submetida a cirurgia cerebral inédita no Sul Crédito: Freepik
No último dia 17 de setembro, uma adolescente de 12 anos foi submetida a um procedimento cirúrgico inédito no Sul do Espírito Santo. Yasmin Victória Carvalho do Nascimento passou pela cirurgia para retirada de um tumor no cérebro enquanto estava acordada. O método é conhecido como cirurgia Awake e é feito com o paciente acordado. A técnica proporciona mais segurança e precisão ao remover o tumor sem o risco de lesar uma área saudável do cérebro. É o que explica o médico neurocirurgião Rogério Pacheco, responsável pela cirurgia, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça:
Mário Bonella entrevista Rogério Pacheco - 29/09/2021

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