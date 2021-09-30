Médico faz neurocirurgia em adolescente acordada no ES; saiba mais

No último dia 17 de setembro, uma adolescente de 12 anos foi submetida a um procedimento cirúrgico inédito no Sul do Espírito Santo. Yasmin Victória Carvalho do Nascimento passou pela cirurgia para retirada de um tumor no cérebro enquanto estava acordada. O método é conhecido como cirurgia Awake e é feito com o paciente acordado. A técnica proporciona mais segurança e precisão ao remover o tumor sem o risco de lesar uma área saudável do cérebro. É o que explica o médico neurocirurgião Rogério Pacheco, responsável pela cirurgia, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça: