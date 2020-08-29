Médico explica impactos da Covid-19 em quem tem doenças cardíacas

Os riscos que os pacientes cardiopatas podem enfrentar com a Covid-19 é o tema em destaque, agora, no CBN Vitória. Especialistas, ao longo desses quase seis meses de pandemia, já apontaram possíveis causas para agravamento do quadro do novo coronavírus em pacientes com doenças cardiovasculares e os riscos de não se procurar pelo tratamento médico em tempos de pandemia. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o doutor Airton Arruda, cardiologia intervencionista e responsável pela Divisão de Cardiopatias Estruturais da Rede Meridional. Em destaque na conversa, o médico fala sobre a atenção que os pacientes cardiopatas devem ter em meio à pandemia do coronavírus.

"Pesquisas internacionais já sinalizam que grande parte dos pacientes cardiopatas em determinada época deste ano (se comparado a um mesmo período de 2019, como entre os meses de março e abril) passaram a morrer mais em casa. Isso se traduz porque, em meio à pandemia, as pessoas passaram a ter mais medo de ir aos hospitais, temendo o risco de contaminação pelo novo coronavírus, e acabaram morrendo por questões envolvendo a saúde cardíaca. É um importante ponto de atenção, inclusive em nosso país. Aí temos o relato, por exemplo, de infartos e acidente vascular cerebral (AVC) incluindo o grupo de jovens e adultos, e não apenas idosos", alerta.

Esse tipo de morte, ele sinaliza, seriam as "mortes colaterais pela Covid-19". O período em que os Estados brasileiros passaram ser ter cirurgias eletivas também influenciaram no agravamento da doença, explica o médico. Acompanhe as explicações!