Médico capixaba alerta sobre os riscos do câncer de próstata

Uma situação familiar chamou a atenção dos capixabas nos últimos dias: os irmãos médicos José Mário e José Marcelo Corassa, 59 anos, gêmeos, descobriram que têm a mesma doença, o câncer de próstata. Hoje, eles fazem um alerta para outros homens sobre os riscos da doença e a importância do tratamento. O primeiro a ser diagnosticado com a doença foi o reumatologista José Mário. O fato ocorreu em novembro do ano passado. Ele recorda que a descoberta foi feita por meio de uma alteração detectada no Antígeno Prostático Específico (PSA). Quem traz mais detalhes sobre o assunto é o reumatologista Dr. José Mário Corassa. Confira!