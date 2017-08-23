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Médico capixaba alerta sobre os riscos do câncer de próstata

Os irmãos médicos José Mário e José Marcelo Corassa, 59 anos, gêmeos, descobriram que têm a mesma doença, o câncer de próstata. Hoje, eles fazem um alerta para outros homens sobre os riscos da doença e a importância do tratamento

Publicado em 23 de Agosto de 2017 às 19:55

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 ago 2017 às 19:55
Uma situação familiar chamou a atenção dos capixabas nos últimos dias: os irmãos médicos José Mário e José Marcelo Corassa, 59 anos, gêmeos, descobriram que têm a mesma doença, o câncer de próstata. Hoje, eles fazem um alerta para outros homens sobre os riscos da doença e a importância do tratamento. O primeiro a ser diagnosticado com a doença foi o reumatologista José Mário. O fato ocorreu em novembro do ano passado. Ele recorda que a descoberta foi feita por meio de uma alteração detectada no Antígeno Prostático Específico (PSA). Quem traz mais detalhes sobre o assunto é o reumatologista Dr. José Mário Corassa. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Dr José Mario - 23-08-17.mp3

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