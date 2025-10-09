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Saúde

Médico capixaba ajuda a desenvolver medicamento capaz de regenerar lesões medulares

Ouça entrevista com o pesquisador Olavo Borges Franco

Publicado em 09 de Outubro de 2025 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 out 2025 às 10:38
Olavo Borges Franco, médico capixaba que integra pesquisa sobre polilaminina
Olavo Borges Franco, médico capixaba que integra pesquisa sobre polilaminina Crédito: Arquivo pessoal
Um médico capixaba compõe um time de cientistas focado no desenvolvimento de um medicamento capaz de regenerar lesões na medula espinhal. Pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Olavo Borges Franco é natural de Jerônimo Monteiro e integra um grupo de pesquisa que estuda a polilaminina, uma proteína presente naturalmente no corpo humano e que pode ajudar a recuperar movimentos perdidos em acidentes ou quedas. Em entrevista à CBN Vitória, o pesquisador traz detalhes do estudo, que já tem mostrado resultados promissores. Recentemente, um dos voluntários do teste que não tinha movimentos do pescoço para baixo voltou a andar. Ouça a conversa completa!
CBN Entrevista Fernanda Queiroz - Olavo Borges Franco - 09-10-25

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