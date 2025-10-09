Médico capixaba ajuda a desenvolver medicamento capaz de regenerar lesões medulares

Um médico capixaba compõe um time de cientistas focado no desenvolvimento de um medicamento capaz de regenerar lesões na medula espinhal. Pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Olavo Borges Franco é natural de Jerônimo Monteiro e integra um grupo de pesquisa que estuda a polilaminina, uma proteína presente naturalmente no corpo humano e que pode ajudar a recuperar movimentos perdidos em acidentes ou quedas. Em entrevista à CBN Vitória, o pesquisador traz detalhes do estudo, que já tem mostrado resultados promissores. Recentemente, um dos voluntários do teste que não tinha movimentos do pescoço para baixo voltou a andar. Ouça a conversa completa!