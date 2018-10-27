Médico alerta sobre o perigo da suplementação sem orientação

Tomar medicamentos sem prescrição médica pode ser muito perigoso, especialistas já apontavam. No entanto, a utilização de suplementos, como o chá verde, também deve ser motivo para atenção de quem os consome. Um norte-americano aos 50 anos de idade teve uma grave lesão hepática após tomar cápsulas de chá verde. Quando pensava que se manteria saudável, necessitou de um transplante de fígado com urgência.

De acordo com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Alexandre Hohl, o uso de suplementos não significa risco. As plantas utilizadas para estas funções em si não costumam apresentar riscos, porém nem sempre o que a pessoa consome é o que está descrito. Hohl afirma que entre inúmeros casos de suplementos retirados do mercado ocorrem omissão ou informações falsas nas suas descrições.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Scalzer - Alexandre Hohl - 27-10-18

Ele relata que é importante passar por avaliações médicas antes de consumir produtos como estes, pois em casos de doenças específicas podem ocorrer complicações como a que ocorreu com o norte-americano.