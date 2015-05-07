Médico alerta: remédios para emagrecer não podem ser consumidos sem prescrição

A Interpol emitiu um alerta global nesta semana contra uma droga usada para emagrecer. O 2,4-dinitrofenol, ou DNP, é comumente utilizado no exterior mas, por ser encontrado à venda online, brasileiros também podem ter acesso à droga. A Polícia Internacional classificou o medicamento como uma “droga ilícita e potencialmente letal”. No Brasil, diversos medicamentos para emagrecer foram retirados do mercado. Atualmente existem apenas dois remédios indicados por profissionais em todo o país, explicou o endocrinologista Perseu de Carvalho, em entrevista ao programa CBN Cotidiano.