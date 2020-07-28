Médicas, mãe e filha atuam juntas na linha de frente contra a Covid

Nesta terça-feira (28) a CBN Vitória traz como destaque a história de duas profissionais médicas que atuam juntas na linha de frente contra o novo coronavírus. É a história da médica Caroline Brito Moulin, de 25 anos, que trabalha junto a mãe, Adriana Abreu, de 46 anos, na Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. No pronto-socorro da Santa Casa, hospital referência na região no tratamento contra a doença, elas dividem plantão e vão relatar como tem sido o dia a dia naquele hospital.