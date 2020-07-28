Médicas, mãe e filha atuam juntas na linha de frente contra a Covid

Nesta terça-feira (28) a CBN Vitória traz como destaque a história de duas profissionais médicas que atuam juntas na linha de frente contra o novo coronavírus. É a história da médica Caroline Brito Moulin, de 25 anos, que trabalha junto a mãe, Adriana Abreu, de 46 anos, na Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. No pronto-socorro da Santa Casa, hospital referência na região no tratamento contra a doença, elas dividem plantão e vão relatar como tem sido o dia a dia naquele hospital.
Por estarem na linha de frente contra a Covid, os cuidados com a família são redobrados. Elas destacam que os encontros presenciais foram suspensos desde o início da pandemia. Em Cachoeiro, por exemplo, com bases em dados do Painel Covid-19 até a segunda-feira (27), são 3.80 casos confirmados da doença e 101 óbitos. 2.151 pacientes estão curados. Confira detalhes dessa história!
Entrevista - Patricia Vallim - Caroline Brito Moulin e Adriana Abreu - 28-07-20