Medicamentos guardados de forma errada podem perder o efeito? Entenda

Você tem uma "farmacinha" em casa? O costume é muito comum nas casas do brasileiros, mas é preciso se atentar aos cuidados que devemos ter com os medicamentos. Cada remédio possui uma característica de armazenamento e caso seja guardado de maneira errada, pode até mesmo perder o efeito. Em entrevista à jornalista Patrícia Vallim, o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES), Luiz Carlos Cavalcanti, explica como armazenar medicamentos de maneira correta. Ouça: