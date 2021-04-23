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COMO ARMAZENAR?

Medicamentos guardados de forma errada podem perder o efeito? Entenda

O presidente do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES), Luiz Carlos Cavalcanti, explica como armazenar medicamentos de maneira correta

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 11:00

Publicado em 

23 abr 2021 às 11:00
Saiba como guardar medicamentos corretamente Crédito: Anna Shvets/Pexels
Você tem uma "farmacinha" em casa? O costume é muito comum nas casas do brasileiros, mas é preciso se atentar aos cuidados que devemos ter com os medicamentos. Cada remédio possui uma característica de armazenamento e caso seja guardado de maneira errada, pode até mesmo perder o efeito. Em entrevista à jornalista Patrícia Vallim, o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES), Luiz Carlos Cavalcanti, explica como armazenar medicamentos de maneira correta. Ouça:
Entrevista - Patricia Vallim - Luiz Carlos Cavalcanti - 17.27s - 24-04-21.mp3

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