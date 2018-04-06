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Médica desaparecida: saiba como estão as buscas

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 18:35

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 abr 2018 às 18:35
O Corpo de Bombeiros retomou nesta sexta-feira (6), na parte da manhã, a retomada das buscas pela médica cardiologista Jaqueline da Penha Colodetti, de 50 anos. Ela desapareceu na tarde de terça (3). O carro da médica foi encontrado abandonado em cima da Ponte do Rio Jucu, em Viana. As buscas aconteceram durante toda esta quinta (5) e foram encerradas por volta de 20 horas, segundo informou o Corpo de Bombeiros.
A polícia já tem em mãos imagens cedidas por restaurantes, empresas e postos de gasolina da rodovia, de Biriricas, distrito de Domingos Martins, até Venda Nova do Imigrante, mas vai correr atrás de câmeras até a divisa com o estado de Minas Gerais. A informação foi repassada pelo tenente Rafalsky, do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros. O tenente-coronel Amaral, também do 4° Batalhão, explicou que as imagens serão usadas para apurar se a médica pegou carona com alguém na rodovia.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, traz mais informações sobre como estão as investigações. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Tenente Carlos Wagner - 06-04-18.mp3

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