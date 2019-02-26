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Médica dá dicas para manter o bem estar durante o calor intenso

Mas como manter o bem estar mesmo com sensação térmica acima dos 40 graus? Quais são os problemas de saúde que o forte calor pode ocasionar? Confira na entrevista com a médica Tatiane Marques

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 21:21

Publicado em 

25 fev 2019 às 21:21
Mesmo com a forte chuva que caiu no meio dessa semana, o tempo continua muito quente e abafado. E tem sido assim desde o início do ano. Quem sofre com esse cenário são as pessoas que precisam enfrentar ônibus lotados e trabalhar exposto ao sol, por exemplo . Além disso, principalmente os idosos e crianças também sofrem com esse calorão sentido em todo o Espírito Santo.
Mas como manter o bem estar mesmo com sensação térmica acima dos 40 graus? Quais são os problemas de saúde que o forte calor pode ocasionar? Como manter o organismo funcionando corretamente? A médica Tatiane Marques, especialista em Medicina da Família e Comunidade, responde essas perguntas e também as dúvidas de você, ouvinte. Confira!
Entrevista - Regina Trindade - Tatiana Marques - 25-02-19.mp3

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