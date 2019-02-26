Médica dá dicas para manter o bem estar durante o calor intenso

Mesmo com a forte chuva que caiu no meio dessa semana, o tempo continua muito quente e abafado. E tem sido assim desde o início do ano. Quem sofre com esse cenário são as pessoas que precisam enfrentar ônibus lotados e trabalhar exposto ao sol, por exemplo . Além disso, principalmente os idosos e crianças também sofrem com esse calorão sentido em todo o Espírito Santo.