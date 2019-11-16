Médica aponta mitos e verdades sobre fertilidade

A fertilidade, do latim fertilitate, é essencial para que mulheres e homens se reproduzam. O assunto, porém, é cercado de mitos e verdades que podem influenciar bastante a decisão e o momento de engravidar. Por isso, vamos conversar com a médica Ginecologista-Obstetra e especialista em Fertilidade e Reprodução Humana, Letícia Piccolo, que vai esclarecer as questões ligadas à fertilidade. Ela alerta que o sonho da maternidade não pode ser postergado, já que isso pode trazer complicações no futuro. Acompanhe!