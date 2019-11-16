Médica aponta mitos e verdades sobre fertilidade

A fertilidade, do latim fertilitate, é essencial para que mulheres e homens se reproduzam. O assunto, porém, é cercado de mitos e verdades que podem influenciar bastante a decisão e o momento de engravidar. Por isso, vamos conversar com a médica Ginecologista-Obstetra e especialista em Fertilidade e Reprodução Humana, Letícia Piccolo, que vai esclarecer as questões ligadas à fertilidade. Ela alerta que o sonho da maternidade não pode ser postergado, já que isso pode trazer complicações no futuro. Acompanhe!
Entrevista - Gabriela Martins - Letícia Piccolo - 16-11-19
MAIS INFORMAÇÕES:
- Quando mais nova a mulher, mais fácil ela vai engravidar. VERDADE.
- Colocar as pernas pra cima depois da relação ajuda os espermatozoides a entrar. MITO.
- Útero retrovertido atrapalha a engravidar. MITO.
- Quando transferimos o embrião em blastocisto, a taxa de gravidez é maior. DEPENDE.
- É impossível engravidar naturalmente após laqueadura tubária e vasectomia. MITO.
- Não é possível engravidar sem ter relação. MITO.
OBS.: o exame de sangue não ajuda a engravidar, mas aponta que suas taxas, reserva ovariana, estão baixas e auxilia na indicação do melhor tratamento.